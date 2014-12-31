ЗМІ: У Запоріжжі озброєні люди увірвалися в два магазини "Амстор"
18:45, 31 грудня 2014Суспільство
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Близько 15:00 у Запоріжжі невідомі у формі виламали двері в офісне приміщення гіпермаркету «Амстор» на вулиці Перемоги.
На місце події прибула міліція / Фото УНІАН
Те ж саме відбулося в «Амсторі» на Пісках, повідомляє місцеве видання Время новостей з посиланням на прес-секретаря запорізької Самооборони Антона Алексєєнка.
Читайте такожУ Горлівці бойовики захопили будівлю пенсійного фонду"Близько півгодини тому в штаб Самооборони по телефону повідомили про спробу рейдерського захоплення «Амсторів» на вул. Перемоги і на Пісках. Зараз на місці перебувають представники Самооборони і міліції. Хто організував захоплення і хто ці люди у формі, навіщо прийшли - це і намагаються з'ясувати правоохоронці",- розповів Алексєєнко.
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