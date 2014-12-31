Напередодні Нового року в зоні АТО неспокійно - бойовики 15 разів обстріляли українських військових

Впродовж доби бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО в Facebook.

"День напередодні Нового року у зоні АТО видався неспокійним. Розпочинаючи з 06 години ранку і до 18.00 незаконні збройні формування 15 разів обстрілювали позиції українських військових, використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, міномети та артилерію", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що найбільш інтенсивні обстріли відбулися в районі донецького аеропорту та його околицях. "Тут удень двічі «працювали» снайпери: поблизу диспетчерської вежі та у селі Піски. Крім того, бойовики з гранатометів і мінометів тричі обстрілювали донецький аеропорт, а із стрілецької зброї – Піски", - наголошується в повідомленні.

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Також акцентується, що "впродовж дня незаконні збройні формування п’ять разів відкривали артилерійський вогонь по позиціях наших військ". Зокрема, з артилерійських систем бойовики обстріляли населені пункти Орлово-Іванівку, Ольховатку, Гранітне, Водяне та околиці Оленівки.

Також із стрілецької зброї було обстріляно Авдіївку та Новоселівку, а з мінометів Гнутово.

"Варто зазначити, що протягом дня 4 рази було зафіксовано прольоти безпілотних літальних апаратів – двічі у небі поблизу Маріуполя та двічі на Луганському напрямку над Червоним Жовтнем і Старим Айдаром", - підсумовується в повідомленні.

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