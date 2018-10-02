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"Перестаралася з подовженням ніг": Ані Лорак у відвертій сукні шокувала мережу

20:27, 02 жовтня 2018
Суспільство
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Ані Лорак у відвертій сукні / instagram.com/anilorak

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На фото, яке співачка розмістила в Instagram, вона позує в чорній вечірній сукні з розрізом від стегна. Багато хто оцінив фігуру співачки, проте знайшлися і критики.

"Сумна", "Перестарався фотошопер з подовженням ніг", "Які у вас сумні очі", "Після операцій Її не впізнати", "Як же скалічили людину", - пишуть в мережі.

Раніше Ані Лорак здивувала мережу новим фото - співачку звинуватили в тому, що вона носить перуку.

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Теги: #Ані Лорак#співачка Ані Лорак