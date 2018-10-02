"Перестаралася з подовженням ніг": Ані Лорак у відвертій сукні шокувала мережу
20:27, 02 жовтня 2018Суспільство
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На фото співачка позує в чорній вечірній сукні з розрізом від стегна - деякі шанувальники назвали наряд відвертим.
Ані Лорак у відвертій сукні / instagram.com/anilorak
Опальна українська співачка Ані Лорак порадувала фанатів новим образом у відвертій вечірній сукні.
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На фото, яке співачка розмістила в Instagram, вона позує в чорній вечірній сукні з розрізом від стегна. Багато хто оцінив фігуру співачки, проте знайшлися і критики.
"Сумна", "Перестарався фотошопер з подовженням ніг", "Які у вас сумні очі", "Після операцій Її не впізнати", "Як же скалічили людину", - пишуть в мережі.
Раніше Ані Лорак здивувала мережу новим фото - співачку звинуватили в тому, що вона носить перуку.
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