Біля берегів Греції затримали українське судно із 65 нелегалами на борту - ЗМІ

Зазначається, що за звинуваченням у контрабанді були затримані іноземці.

Біля берегів Західної Греції перехопили судно під українським прапором, що перевозило 65 нелегальних мігрантів.

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Як повідомляє видання ekathimerini.com, судно з 65-ма мігрантами на борту було перехоплено вранці у вівторок патрульним катером біля західногрецького регіону Като Василикіс.

Зазначається, що троє іноземців 32, 30 та 37 років були заарештовані за звинуваченням у контрабанді.

Також затримано двоє інших підозрюваних 36-річного грека і 37-річного іноземного громадянина, які були водіями вантажівки, що чекала на прибуття мігрантів на березі.