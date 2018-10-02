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Біля берегів Греції затримали українське судно із 65 нелегалами на борту - ЗМІ

22:03, 02 жовтня 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

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Як повідомляє видання ekathimerini.com, судно з 65-ма мігрантами на борту було перехоплено вранці у вівторок патрульним катером біля західногрецького регіону Като Василикіс.

Зазначається, що троє іноземців 32, 30 та 37 років були заарештовані за звинуваченням у контрабанді.

Також затримано двоє інших підозрюваних 36-річного грека і 37-річного іноземного громадянина, які були водіями вантажівки, що чекала на прибуття мігрантів на березі.

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Теги: #мігранти#Греція