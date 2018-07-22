Українцям, засудженим у Греції, можуть зменшити термін ув'язнення – МЗС

Представник МЗС України Василь Кирилич заявляє, що верхньою межею санкції за таке правопорушення є 25 років.

Українцям Сергію Шваюку та Петру Литвинчуку, засудженим у Греції за перевезення нелегальних мігрантів, можуть зменшити термін ув'язнення.

Про це "Українській правді" повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

За інформацією консула, який був присутній на судовому засіданні, адвокат готує апеляцію на рішення суду, який ув'язнив двох українців на 180 років.

Кирилич підкреслив, що верхньою межею санкції за таке правопорушення є 25 років.

"Цифри, що є вищими, ніж 25, - морально-пропагандистські або превентивні", - вважає дипломат.

Читайте такожУ Греції відомого українського музиканта засудили до 180 років в'язниці

За його словами, аналіз вироку дає підстави вважати, що суд вперше за останні 3 роки застосував найменший коефіцієнт - 6 років за кожного перевезеного нелегального мігранта.

"Є підстави сподіватися, що 6 років за кожного буде зменшено до 5-ти, а це означатиме перекваліфікацію статті на 1/5 або 1/3 терміну загального відбуття терміну покарання і звільнення, можливо, через нетривалий проміжок часу", - зазначив представник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня суд в Греції ув'язнив двох українців - Сергія Шваюка і Петра Литвинчука - на 180 років за звинуваченням у незаконному перевезенні мігрантів.