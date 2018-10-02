У Франції відкрили новий пам'ятник доньці київського князя – королеві Анні Ярославні (фото)
У місті Тулуза (Франція) відкрили пам'ятник доньці київського князя Ярослава Мудрого Анні Ярославні - дружині французького короля Генріха I, представника династії Капетингів.
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Про це повідомив посол України у Франції Олег Шамшур у мікроблозі Twitter.
"Спільно з делегацією мерії Києва відкрили ще один пам’ятник Анні Ярославні - в Тулузі. Бронзову скульптуру київської князівни Київ подарував Тулузі на знак побратимських зв’язків, які єднають міста з 1970 року. Тепер цей пам’ятник прикрашає одне з історичних місць міста - площу Сен-П’єр", - зазначив дипломат.
Як відомо, у Франції раніше пам'ятник Анні Ярославні було відкрито у місті Санліс.
У Києві пам'ятник Анні Ярославні встановлено на Львівській площі 10 листопада 2016 року.