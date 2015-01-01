ЗМІ: Херсонське селище Новоолексіївка через блокаду Криму стало важливим транспортним вузлом

Новоалексеевцы жартують, що після відміни потягів в Крим, їх селище стало "центром Всесвіту", пише місцевий ресурс Новий Візит.

Згідно з розкладом Укрзалізниці, тепер Новоолексіївка є кінцевою станцією для 18 поїздів.

Читайте такожПасажири на «кордоні»: обіцяних поїздів та автобусів у Крим - немає"Більшість місцевих жителів цьому тільки раді, адже селище, справді ожило: пішла торгівля, налагодилася сфера обслуговування. Але особливо раді такому повороту подій таксисти. Вони першими зустрічають на пероні, прибулих пасажирів", - пише видання, зазначаючи, що більшість таксикстов - кримські татари.