ЗМІ: Херсонське селище Новоолексіївка через блокаду Криму стало важливим транспортним вузлом
20:42, 01 січня 2015Суспільство
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Рух на залізничному вокзалі Новоолексіївки Генічеського району можна порівняти з курортним сезоном, тільки поїзди приходять сюди як на кінцеву станцію.
vizit.ks.ua
Новоалексеевцы жартують, що після відміни потягів в Крим, їх селище стало "центром Всесвіту", пише місцевий ресурс Новий Візит.
Згідно з розкладом Укрзалізниці, тепер Новоолексіївка є кінцевою станцією для 18 поїздів.
Читайте такожПасажири на «кордоні»: обіцяних поїздів та автобусів у Крим - немає"Більшість місцевих жителів цьому тільки раді, адже селище, справді ожило: пішла торгівля, налагодилася сфера обслуговування. Але особливо раді такому повороту подій таксисти. Вони першими зустрічають на пероні, прибулих пасажирів", - пише видання, зазначаючи, що більшість таксикстов - кримські татари.
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