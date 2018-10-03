НАБУ порушило справу стосовно заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочка

Кримінальне провадження зареєстроване за ст. 368 (одержання хабар) КК України.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження стосовно першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції заявив директор НАБУ Артем Ситник.

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«На підставі журналістського розслідування зареєстровано провадження за ст.368 (одержання хабара – УНІАН) зі значком 2», - сказав Ситник.

Як відомо, журналісти програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом» провели розслідування і з’ясували, що Семочко володіє нерухомістю на понад 200 млн грн, а у членів його родини російське громадянство та бізнес у Криму. Крім того, згідно з розслідуванням, під час його роботи у контррозвідці з фармацевтичних компаній вимагали хабарі.