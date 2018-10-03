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НАБУ порушило справу стосовно заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочка

16:39, 03 жовтня 2018
Суспільство
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НАБУ порушило справу проти Семочка / фото УНІАН

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження стосовно першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції заявив директор НАБУ Артем Ситник.

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«На підставі журналістського розслідування зареєстровано провадження за ст.368 (одержання хабара – УНІАН) зі значком 2», - сказав Ситник.

Як відомо, журналісти програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом» провели розслідування і з’ясували, що Семочко володіє нерухомістю на понад 200 млн грн, а у членів його родини російське громадянство та бізнес у Криму. Крім того, згідно з розслідуванням, під час його роботи у контррозвідці з фармацевтичних компаній вимагали хабарі.

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Теги: #НАБУ#СБУ#Сергій Семочко