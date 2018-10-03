Українські лікарі масово звільняються і їдуть на заробітки (відео)
21:21, 03 жовтня 2018Суспільство
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І хоча медикам доводиться йди на професійне пониження, їхні заробітки за кордоном іноді на порядок більше, ніж на батьківщині.
В українських лікарнях катастрофічно не вистачає персоналу. Звільняються лікарі та медсестри.
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Насамперед - молоді, амбітні та найбільш кваліфіковані. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Адже саме такі потрібні в Польщі, Чехії, Угорщині та Словаччині. І хоча медикам доводиться йти на професійне пониження, їхні заробітки за кордоном іноді на порядок більше, ніж на батьківщині.
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