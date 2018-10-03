Українські лікарі масово звільняються і їдуть на заробітки (відео)

І хоча медикам доводиться йди на професійне пониження, їхні заробітки за кордоном іноді на порядок більше, ніж на батьківщині.

В українських лікарнях катастрофічно не вистачає персоналу. Звільняються лікарі та медсестри. Читайте такожБюджет-2019: чого чекати українцям наступного року Насамперед - молоді, амбітні та найбільш кваліфіковані. Про це йдеться в сюжеті ТСН. Адже саме такі потрібні в Польщі, Чехії, Угорщині та Словаччині. І хоча медикам доводиться йти на професійне пониження, їхні заробітки за кордоном іноді на порядок більше, ніж на батьківщині.

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