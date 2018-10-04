Суд заарештував одного з підозрюваних у зухвалому пограбуванні інкасаторів в центрі Одеси

28 вересня в центрі Одеси зловмисники вчинили збройний напад на інкасаторів, викравши понад 3 млн грн. Вогнепальні поранення ніг під час нападу дістали обидва інкасатори.

Сьогодні Київський районний суд Одеси ухвалив взяти під варту без права на внесення застави підозрюваного у збройному нападі на інкасаторів у центрі міста 28 вересня.

Як повідомив УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, запобіжний захід було визначено пізно ввечері сьогодні, 3 жовтня.

«Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО на 60 діб без можливості внесення застави», - зазначили у прес-службі.

Засідання суду проводилося в закритому режимі в інтересах слідства, у зв'язку з тим, що решта підозрюваних ще не затримані.

Читайте такожЕкс-заступник мера Одеси не бачить своєї вини у трагічній пожежі в дитячому таборі "Вікторія"

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 вересня в центрі Одеси, на вулиці Софійській, зловмисники вчинили збройний напад на інкасаторів, викравши понад 3 млн грн. За даними поліції, постраждали співробітники приватної компанії, які проводили інкасацію обмінних пунктів. Вогнепальні поранення ніг під час нападу дістали обидва співробітники (один - в п'яту, другий - у стегно).

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

29 вересня медики заявили, що один з потерпілих перебуває у тяжкому стані.

Сьогодні стало відомо про затримання одного з підозрюваних.