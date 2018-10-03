Затримано одного з підозрюваних у збройному пограбуванні інкасаторів в Одесі

Підозрюваного було затримано вчора за орієнтуванням. Очікується, що ввечері суд розгляне клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці затримали одного з підозрюваних у збройному нападі на інкасаторів у центрі Одеси, у яких зловмисники відібрали понад 3 млн грн.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Нацполіції в Одеській області, підозрюваного було затримано вчора за орієнтуванням.

У прес-службі Київського районного суду Одеси повідомили, що сьогодні до суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних у нападі (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 187 КК України).

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Автоматизованою системою документообігу визначено склад суду. Планується, що клопотання про обрання запобіжного заходу сьогодні ввечері розгляне суддя Микола Тонконоженко.

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 вересня в центрі Одеси, на вулиці Софіївській, зловмисники скоїли збройний напад на інкасаторів, викравши понад 3 млн грн. За даними поліції, напад скоєно на співробітників приватної компанії, які проводили інкасацію обмінних пунктів. Вогнепальні поранення ніг під час нападу отримали обидва співробітники (один - в п'яту, другий - у стегно).

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. 29 вересня медики заявили, що один з потерпілих - у важкому стані.