В окупованому Криму РФ приховує аварію з газовими турбінами Siemens - МінТОТ

Окупаційна влада намагалася встановити турбіни на одне з виробничих приміщень Балаклавської ТЕС, що будується біля Севастополя.

В окупованому Криму влада Російської Федерації приховує аварію, що сталася з німецькими газовими турбінами Siemens, доставленими на півострів в обхід міжнародних санкцій.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

"30 серпня 2018 року виявлено ознаки руйнування даху одного із виробничих приміщень Балаклавської ТЕС, що будується поблизу міста Севастополь на тимчасово окупованій території АР Крим. Ділянка покрівлі даху розмірами 10х20 метрів прогоріла, про що свідчить зовнішній вигляд зруйнованої покрівлі та характерне задимлення", - йдеться у повідомленні.

При цьому, сказано, що у зазначеному приміщенні встановлено газові турбіни Siemens, які імпортовані в обхід міжнародних санкцій.

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"Саме аварія стала причиною перенесення, вже втретє, запуску згаданої ТЕС в експлуатацію, а також обмеження енергопостачання на території АР Крим", - заявили у МінТОТ.

"За наявною інформацією, зазначена аварія сталася через порушення інженерних та будівельних норм персоналом ТЕС, а компанія Siemens не надала своїх фахівців для налагодження та запуску обладнання", - повідомили у відомстві.

Також у МінТОТ повідомили, що будівництво ТЕС ведеться компанією «Тєхнопромекспорт» російської державної корпорації «Ростєх», яка перебуває під українськими та міжнародними санкціями.

"Природний газ, який планується використовувати для виробництва електричної енергії Російською Федерацією, незаконно, добувається із родовищ на українському шельфі Чорного моря за допомогою плавучих бурових установок «Сиваш», «Таврида», «Петро Годованець», «Україна» («Незалежність»). Останні дані про роботу установок зафіксовані технічними засобами восени цього року, зокрема активність плавучої бурової установки «Сиваш» 22 вересня 2018 р., «Таврида» 29 вересня 2018 р. «Петро Годованець» (перейменована окупаційною владою в MODU Crimea 2) 2 жовтня 2018 року", - заявили у міністерстві.

У цьому зв'язку відзначається, що наразі, власник цих установок ДАТ «Черноморнафтогаз» та НАК «Нафтогаз України» через суд домагаються відшкодування збитків, завданих незаконним захопленням Російською Федерацією активів в Криму та використання природних ресурсів України.

У липні 2017 року стало відомо, що Siemens поставив турбіни до анексованого Криму, незважаючи на санкції Євросоюзу. Компанія «Технопромекспорт» заявила, що обладнання було придбано на вторинному ринку і модернізовано на російських заводах. Німецький концерн подав до суду з вимогою визнати незаконними два договори про поставку чотирьох турбін в Росію, які опинилися в Криму.

Компанія стверджувала, що її ввели в оману, оскільки контракт стосувався поставки обладнання в Краснодарський край, і була готова повернути «Ростеху» гроші. Суд відхилив цей позов.