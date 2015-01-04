"Гумконвой" Росії завтра вирушить в Ростовську область

21:35, 04 січня 2015
Суспільство
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Черговий «гумконвой» МНС РФ, який вирушив сьогодні рано вранці з Ногінська в Ростовську область, зробив зупинку на нічліг у Воронезькій області.

REUTERS

Про це повідомили в Управлінні організації інформування населення МНС РФ, передають РИА Новости.

"Водії автомобілів розміщені на відпочинок, з ними проведено додатковий інструктаж з водіння в екстремальних умовах. Практично всі вони раніше неодноразово доставляли допомогу в Донецьку і Луганську області", - сказав представник МНС РФ.

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За його словами, далі продовжить рух у Ростовську область. У складі "гумконвоя" понад 60 автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, Росія надіслала на окуповані проросійськими бойовиками території Донбасу вже 10 так званих «гуманітарних конвоїв», останній - 21 грудня.

У РНБО України заявляли, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

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