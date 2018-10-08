Суд залишив в СІЗО підозрюваного у замаху на активіста Михайлика

Прокуратура аргументувала необхідність тримання підозрюваного в СІЗО тим, що він може втекти з України.

В Одесі суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Грузії Торніке Нагладзе, який підозрюється в замаху на відомого одеського громадського активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика, який дістав 22 вересня тяжке вогнепальне поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення апеляційний суд ухвалив сьогодні, 8 жовтня.

Таким чином, підозрюваний залишається в СІЗО без права внесення застави.

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Адвокат підозрюваного стверджував, що слідство не має доказів причетності до замаху його підзахисного, а також наполіг на залученні до матеріалів провадження відеозапису, знятого з відеореєстратора автомобіля. Він, як стверджує захист, підтверджує, що фігуранта, який має інвалідність, доставили додому до замаху на Михайлика.

Крім того, адвокат наполягав, що його підзахисний, якого в суд привезли на каталці, не може утримуватися в СІЗО через інвалідність.

У свою чергу, прокурор аргументував свою позицію «наявними доказами», зокрема того, що підозрювані вели стеження за Михайликом, а також тим, що громадянин Грузії може втекти за межі України.

Адвокат називає докази недостатніми для утримання Герасіна (Нагладзе) під вартою. За його словами, тому часто викликають швидку медичну допомогу, а стан людини з інвалідністю першої групи погіршився pic.twitter.com/ejpSCxHpdZ — Michael Shtekel (@mishajedi) October 8, 2018

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня до поліції надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли в Михайлика. Він дістав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в ділянку грудної клітки. За даними медиків, стан потерпілого стабільний, але кулю, що застрягла в грудній клітці, було вирішено поки що не витягувати.

На даний момент правоохоронці розглядають кілька версій замаху на активіста. Зокрема, одна з них пов'язана з громадською діяльністю Михайлика, друга - з будівництвом житлового комплексу «Золотий берег», третя - з авторинком «Успіх».

25 вересня прокурор Одеської області Олег Жученко заявив про затримання трьох підозрюваних у замаху на активіста, яких 27 вересня суд вирішив заарештувати без права внесення застави.

28 вересня правоохоронці заявили, що затримані троє громадян Грузії є учасниками етнічної організованої злочинної групи. За словами захисту, один із них має інвалідність першої групи.

5 жовтня Михайлик висловив сумнів, що затримані за підозрою в замаху на нього троє громадян Грузії до цього причетні.