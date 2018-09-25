В Одесі медики дозволили пораненому активісту Михайлику самостійно пересуватися

Михайлик досі перебуває в реанімаційному відділенні, і доступ до нього обмежений.

В Одесі відомому громадському діячеві, лідеру міської організації партії «Сила людей» Олегу Михайлику, який дістав 22 вересня тяжке вогнепальне поранення, медики дозволили вставати з ліжка і пересуватися.

Про це у Facebook повідомив керівник Одеської обласної організації партії «Сила людей» Ігор Бичков.

«Лікарі дозволили йому вставати і потроху пересуватися, це хороша новина!» - написав Бичков.

Він зазначає, що при цьому потерпілий досі перебуває в реанімаційному відділенні, і доступ до нього дуже обмежений. Бичков закликає всіх, хто хоче побачитися з Михайликом, почекати з візитами.

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Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня до поліції надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика. Він дістав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в область грудної клітки. За даними медиків, стан потерпілого наразі стабільний, але кулю, яка застрягла в грудній клітці, вирішили поки що не вилучати.

Правоохоронці розглядають п'ять версій замаху на Михайлика. Перша версія пов'язана з громадською діяльністю, друга - з будівництвом житлового комплексу «Золотий берег» (активіст очолював громадську організацію «Захист прав інвесторів новобудов і власників житла «Правое дело», яка, домагаючись завершення будівництва об'єкта, проводила акції протесту). Третя версія пов'язана з авторинком «Успіх» - громадський діяч активно виступав проти нових власників ринку. Четверта версія - особистісні відносини, п'ята - злочин скоєно з хуліганських спонукань.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ситуація в Одеській області, зокрема з нападами на активістів, буде проаналізована на спільній координаційній раді правоохоронних органів у першій декаді жовтня.

Водночас заступник директора Департаменту комунікацій МВС України Вікторія Навроцька повідомила, що в Одеській області з 25 вересня починається оперативне відпрацювання, створюється постійна моніторингова група щодо роботи громадських організацій. Також у рамках посилення заходів безпеки в регіоні працюватимуть спільні групи патрулювання співробітників поліції і військовослужбовців Національної гвардії України.