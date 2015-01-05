За інформацію про організаторів останнього вибуху в Одесі активісти вже пропонують 100 тисяч гривень

В Одесі вночі знову стався вибух - невідомі підклали вибухівку під волонтерський центр на вулиці Гімназичній, за інформацію про зловмисників обіцяють винагороду, йдеться в сюжеті ТСН.19.30.

Міліція кваліфікувала нічну подію як терористичний акт і передала справу в СБУ, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Тим часом одесити в соцмережах почали обурюватися, що в місті повно бійців Нацгвардії, триває контртерористичне відпрацювання міста, але вибухи не припиняються. Тож одеські активісти вирішили самі долучатися до розслідування терактів і вже пропонують за інформацію про організаторів останнього вибуху 100 тисяч гривень.

Вибух розбудив жителів центру Одеси вчора близько 23:00. Вибуховою хвилею розтрощило шибки не лише в центрі волонтерів, але і в будинках навпроти. Було пошкоджено припаркований поряд автобус.

"Чи чутно було? Та не те слово. Аж на диван підскочили – так страшно було. Жах. Бідні люди постраждали. Їм на стінах писали різні капості. Добре, що всередині нікого не було", - розповідає одеситка Лілія Сергеєва.

Зранку працівники центру почали прибирати приміщення всередині. Кажуть, речей там уже не було — майже усе відправили бійцям АТО. Вибух їх не налякав — тут працюватимуть і надалі і охоронятимуть будівлю.

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Натомість у місцевій міліції припускають, що підриви в Одесі - серійні.

"Зібрані речові докази з місця події вибухотехніками, які досліджуються. Відкрито кримінальне провадження. Вивчивши ту ситуацію, яка на місці вчора, і простежуючи останні події в місті, можемо так припустити, що це взаємопов'язано. Тому що, як бачите, нападу піддаються саме ті організації, які спрямовані на допомогу бійцям АТО", - заявив Володимир Шаблієнко, речник ГУМВС України в Одеській області.

Натомість місцеві активісти вже почали замислюватися над версіями нічних підривів. Вони не розуміють, чому спецслужби попри періодичність терактів ще не вийшли на слід замовників вибухів, то ж не відкидають і політичну складову.

"Спроба політичних кланів, які ведуть битву між собою паралельно з війною з Росією, використовувати ось такі вибухи для дестабілізації ситуації в Одесі і тим самим дати привід для зміни певних вищих посадових осіб області, починаючи від губернатора і закінчуючи там начальником УВС області і про це постійно говорять", - заявив активіст ради громадської безпеки Марк Гордієкно.

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Попри неодноразові прохання, правоохоронці Одещини уникають коментарів щодо версій серійних вибухів. Тож з чим пов'язано сім терактів у місті - чи то з діями сепаратистських сил, чи то зі спробою налашувати населення проти чинної влади - й досі достеменно невідомо.