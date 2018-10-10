Делегація з Вінниччини відвідала партнерський регіон Польщі з нагоди 60-річчя співробітництва

В рамках візиту офіційна делегація взяла участь в урочистому зібранні та святковому концерті з нагоди річниці співробітництва.

8-9 жовтня 2018 року офіційна делегація Вінницької області на чолі із головою Вінницької облдержадміністрації Валерієм Коровієм, головою Вінницької обласної ради Анатолієм Олійником та у складі керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, депутатів обласної ради, керівників громадських організацій та представників студентської ради Вінниччини перебували у Сьвєнтокшиському воєводстві Республіки Польща.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Вінницької ОДА, головною метою візиту стала визначна подія у житті двох партнерських регіонів, а саме 60 років співробітництва. Адже 8 жовтня 1958 року між керівництвом Вінницької області Української РСР та Келецького воєводства Польської Народної Республіки була підписана Угода про співробітництво, яка започаткувала дружні відносини між двома регіонами. За цей час відбулось чимало історичних подій, які змінили історію та політичний устрій двох держав. Однак, два дружні регіони пліч-о-пліч, об’єднавши свої можливості та доклавши чималих зусиль змогли закласти фундамент, створити і зміцнити своє партнерство, яке на сьогоднішній день є унікальним.

8 жовтня делегація взяла участь у зустрічі із керівницвом партнерського регіону, а саме з маршалком Адамом Ярубасом, віце-маршалком Яном Мачков’яком, головою Сейміку Аркадіушом Бонком, під час якої мала змогу згадати всі історичні події міжрегіонального співробітництва та обговорити не менш перспективні напрями співпраці та спільні ініціативи на найближчі роки. Перед мистецькою частиною урочистостей відбулися офіційні привітання сторін: господарів свята представляли Маршалек Свєнтокшиського воєводства пан Адам Ярубас та очільник Сейміку Свєнтокшиського воєводства пан Аркадіуш Бонк, екс-Генеральний Консул Республіки Польща у Вінниці пан Анжей Сломські та нинішній амбасадор - пан Даміан Цярцінські, польські дипломати, керівники Департаментів маршалковської управи та Сейміку, держслужбовці та представники громадськості.

В рамках візиту офіційна делегація взяла участь в урочистому зібранні та святковому концерті з нагоди річниці співробітництва, на якій Валерій Коровій з гордістю сказав: «Співробітництво Вінницької області та Сьвєнтокшиського воєводства є унікальним. Жоден інший регіон Польщі і України не має аналогічного досвіду такого довготермінового співробітництва. Про це уже зазначалось неодноразово, але такий еталон співробітництва варто ще раз підкреслити. Наш Сьвєнтокшисько-Вінницький успіх є ідеальним прикладом перелому національних стереопитів, прикладом того, як щира людська дипломатія є солідним фундаментом, на якому можна побудувати тривале міжрегіональне і міжнародне співробітництво. В України зараз не прості часи, є багато проблем. Однак, ми завжди знали і знаємо, що можемо розраховувати на наших друзів із Сьвєнтокшиської землі і це взаємно».

В свою чергу маршалек партнерського регіону Адам Ярубас відповів : «Нас об’ єднує більше, ніж піввікова співпраця, фундаментом якої є людські контакти. Якщо порівнювати наше співробітництво із сімейним життям, то можна вважати, що ми святкуємо діамантову річницю. Разом ми чимало пройшли. Були важкі часи, були і хороші. Втім, нам вдалося пережити всі труднощі і дочекатися реальних результатів нашого співробітництва. Є дуже багато прикладів нашого партнерства, воно стає щораз ширшим. І саме завдяки залученню до нього і освіти, і культури, і економіки, органів місцевого самоврядування, ЗМІ, а перш за все простих людей. Я надзвичайно радий, що ви сьогодні у складі такої великої делегації прибули до нас, аби разом відсвяткувати цей унікальний ювілей».

Низка представників польської та української сторін були відзначені нагородами за вагомий внесок у всебічний розвиток українсько-польських відносин та зміцнення дружніх стосунків між Вінниччиною та Сьвєнтокшиським регіоном.

Приємним сюрпризом для керівництва Сьвєнтокшиського воєводства і жителів міста, який підготувала українська сторона, став феєричний концерт у виконанні народного ансамблю танцю “Барвінок” та вокально-інструментального ансамблю «Водограй». Артисти передали всю чарівність та багатство української культурної спадщини, а також майстерно і з неймовірною віддачею презентували кілька польських музичних композицій із запальними танцями.

Фінальним акордом святкування діамантової річниці співробітництва стала презентація двох виставок художньої фотографії «Сьвєнтокшиське – Вінниччина. Очима партнера», яка підсумувала результати міжрегіонального співробітництва, показала багатство людської дипломатії, щирі емоції звичайних жителів регіонів та справжнє почуття гордості за здобуті за 60 років результати.