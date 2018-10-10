Луценко пригрозив Фірташу «хорошими» повідомленнями з прокуратури у найближчі місяці

Генпрокурор очікує на висновки експертиз.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що у найближчі місяці українського бізнесмена Дмитра Фірташа очікують «добрі» повідомлення від органів прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив журналістам на брифінгу.

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«Пану Фірташу у найближчі місяці будуть добрі - для нас — повідомлення з органів прокуратури. Це буде стосуватися і облгазів, і хімзаводів, і підприємств на тимчасово окупованій території. Наглість, з якою цей громадянин звертається до Москви з вимогою покарати Україну, перейшла будь-які межі, а значить, що ця справа лежить у мене, у найближчій до моєї правої руки стопці», - сказав він.

«Чекаю остаточні висновки експертиз. Як тільки вони будуть, будуть і підозри, і накладення арешту», - додав Луценко.

Водночас генпрокурор не уточнив, в рамках яких саме кримінальних проваджень можливі вручення підозри Фірташу.

Як повідомляв УНІАН, влітку в компанії Фірташа пройшли обшуки.