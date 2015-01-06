«Укрзалізниця» звільнила начальника і провідника поїзда за відмову перевезення бійців АТО

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") за результатами проведеного службового розслідування звільнила начальника і провідника поїзда №318 Одеса - Запоріжжя за відмову останнього допустити на посадку в поїзд у Миколаєві українських солдатів, які несуть службу у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України.

«Укрзалізниця» завершила службове розслідування інциденту, під час якого провідник поїзда №318 Одеса - Запоріжжя відмовив у посадці пасажирів - бійцям АТО. Цей випадок стався 30 грудня у Миколаєві», - сказано у прес-релізі відомства.

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Згідно з повідомленням, сьогодні, 6 січня, з цього приводу в «Укрзалізниці» відбулася нарада за участю керівників відомства, пасажирських служб Придніпровської та Одеської залізниць, причетних посадових осіб вокзалів Одеси, Миколаєва та пасажирського вагонного депо Запоріжжя.

Під час наради було встановлено, що посадові особи залізниць виявили недостатній професійний рівень і допустили низку порушень порядку обслуговування пасажирів. У зв'язку з цим «Укрзалізниця» звільнила начальника і провідника вищевказаного поїзда та оголосила догану черговому по станції Миколаїв. Також були притягнуті до дисциплінарної відповідальності причетних до даного інциденту керівники пасажирських служб і підприємств залізниць країни.

«За результатами розслідування інциденту зі свого боку «Укрзалізниця» приносить вибачення бійцям АТО за завдані їм незручності. Щоб уникнути таких непорозумінь у майбутньому, залізничники рекомендують з приводу придбання квитків своєчасно звертатися у спеціалізовані залізничні каси, до військових комендантів або чергових по вокзалу», - зазначили у прес-службі.

У повідомленні також сказано, що для забезпечення виїзду у відпустку військовослужбовців із зони АТО «Укрзалізниця» готова у повному обсязі виділити посадочні місця за умови надання причетними міністерствами і відомствами або їхнім структурними підрозділами групових заявок не пізніше однієї доби до бажаної дати відправлення поїзда із зазначенням станцій відправлення і призначення, кількості чоловік і приміткою «перевезення учасників АТО».

За даними прес-служби, за підсумками 2014 року залізниці України перевезли понад 211 тис. військовослужбовців на суму 3,1 млн грн.

«Місця для перевезення військовослужбовців виділяються згідно з укладеними із залізницями договорами на певні потяги, а у випадку необхідності проводиться поповнення схем поїздів за рахунок додаткових вагонів», - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» спільно з Одеською та Придніпровською залізницями розпочала службове розслідування випадку, що стався 30 грудня на залізничному вокзалі у Миколаєві, коли провідник поїзда Одеса-Запоріжжя не допустив на посадку в поїзд військових, які прямували у Запоріжжя на ротацію.

Через цей інцидент, внаслідок якого українські військовослужбовці не встигли на ротацію, за даними ЗМІ, у 28-мій бригаді збився графік відпусток і іншим бійцям бригади не вдалося потрапити додому на новорічні свята.