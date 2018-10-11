Прогноз астрологів на 11 жовтня: що не можна робити (відео)

11 жовтня слід уважно стежити за своїм здоров'ям, кажуть астрологи.

11 жовтня – четвертий місячний день. Місяць перебуває в знаку Скорпіона. Символ дня - дерево пізнання – вибір між добром і злом.

Астрологи радять провести день на самоті, не працювати в групі, йдеться в сюжеті ТСН.

Сьогодні слід уважно стежити за своїм здоров'ям: виявлені захворювання можуть виявитися небезпечними.

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Що потрібно робити в цей день:

- прясти і розпускати нитки;

- погуляти лісом.

Що не можна робити 11 жовтня:

- рвати квіти;

- рубати дерева.

Раніше астролог Влад Росс попередив, що з 10 по 16 жовтня очікується небезпечний період, під час якого є великий ризик поскандалити або бути звільненим.