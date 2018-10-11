этот материал доступен на русском

Прогноз астрологів на 11 жовтня: що не можна робити (відео)

12:56, 11 жовтня 2018
Суспільство
886 0
Астрологи дали рекомендації на 11 жовтня / Скріншот

Астрологи радять провести день на самоті, не працювати в групі, йдеться в сюжеті ТСН.

Сьогодні слід уважно стежити за своїм здоров'ям: виявлені захворювання можуть виявитися небезпечними.

Читайте такожРозлучення і втрата грошей: астролог розповів, які небезпеки чекають на українців у жовтні

Що потрібно робити в цей день:

- прясти і розпускати нитки;

- погуляти лісом.

Що не можна робити 11 жовтня:

- рвати квіти;

- рубати дерева.

Раніше астролог Влад Росс попередив, що з 10 по 16 жовтня очікується небезпечний період, під час якого є великий ризик поскандалити або бути звільненим.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #прогноз#астролог