Прогноз астрологів на 11 жовтня: що не можна робити (відео)
12:56, 11 жовтня 2018Суспільство
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11 жовтня слід уважно стежити за своїм здоров'ям, кажуть астрологи.
Астрологи дали рекомендації на 11 жовтня / Скріншот
11 жовтня – четвертий місячний день. Місяць перебуває в знаку Скорпіона. Символ дня - дерево пізнання – вибір між добром і злом.
Астрологи радять провести день на самоті, не працювати в групі, йдеться в сюжеті ТСН.
Сьогодні слід уважно стежити за своїм здоров'ям: виявлені захворювання можуть виявитися небезпечними.
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Що потрібно робити в цей день:
- прясти і розпускати нитки;
- погуляти лісом.
Що не можна робити 11 жовтня:
- рвати квіти;
- рубати дерева.
Раніше астролог Влад Росс попередив, що з 10 по 16 жовтня очікується небезпечний період, під час якого є великий ризик поскандалити або бути звільненим.
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