Астролог попередив про небезпеку 10-16 жовтня

Астролог зазначив, що до 15 жовтня Сонце буде у жорсткій квадратурі до Плутона.

З 10 по 16 жовтня очікується небезпечний період, під час якого є великий ризик поскандалити або бути звільненим.

Про це розповів у коментарі "Главреду" астролог Влад Росс.

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"У цей період можуть бути тривожні ситуації, коли Венера в квадраті до Марса. Венера завжди символізує жінку, а Марс – чоловіка. Це означає, що можливі скандали, неприємності, нерозуміння, складні ситуації. У цей час цілком можна випробувати внутрішнє напруження", - зазначив він.

Астролог також додав, що до 15 жовтня Сонце буде у жорсткій квадратурі до Плутона.

"А це небезпека звільнень, громадських вибухів, акцій незгоди, демонстрацій. У ці дні, якщо не хочете бути звільненим, краще проявляти якусь лояльність до начальства, інакше не оберетеся складних ситуацій", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Влад Росс назвав три небезпечних періоди жовтня й склав докладний гороскоп на жовтень-2018 для кожного знака Зодіаку.