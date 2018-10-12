Окупанти прийшли до жительки Армянська після її заклику виходити на протести через хімвикиди

Співробітники російської поліції та прокуратури вручили жінці застереження про недопущення порушення законодавства РФ і сказали, що їй не слід організовувати захід.

До жительки Армянська Катерини Пивовар прийшли співробітники російської прокуратури і поліції після того, як вона закликала городян вийти до влади міста через викидів на заводі "Кримський титан".

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Співробітники російської поліції та прокуратури прийшли до жительки Армянська Катерини Пивовар після того, як вона закликала городян зібратися біля підконтрольної Кремлю адміністрації міста через ситуацію після викидів на заводі "Кримський титан", - сказано в повідомленні.

За словами жінки, їй вручили застереження про недопущення порушення російського законодавства і заявили, що їй не слід організовувати цей захід. При цьому Пивовар уточнила, що не планувала збирати мітинг. Вона лише пояснила, що мами з дітьми прийдуть до будівлі адміністрації міста і попросять владу поспілкуватися з ними.

"Ми хочемо підійти до адміністрації міста без запису, без усякого такого. Записатися до мера нереально: запишуть на два місяці вперед. Мені все одно, скільки людей прийде: 5, 10, 3, 2. Ми хочемо, щоб адміністрація нам відповіла, скільки триватиме... Два місяці минуло, і ми не знаємо, чим нас труять", - наголосила Пивовар.

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Як зазначає видання, на даний момент публічних коментарів від російської поліції та прокуратури з приводу візиту до жительки Армянська поки що немає.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня в цьому місті стався викид невідомої речовини.

В Армянську і Яни Капу (Красноперекопськ) металеві предмети покривалися іржею, з дерев опало листя, в повітрі стояв стійкий запах кислоти, на газонах лежали мертві птахи. Через забруднення повітря збільшилася кількість звернень жителів до медустанов, у аптеках утворився дефіцит сорбентів і марлевих пов'язок.

Крім того, в середині вересня стався ще один викид хімікатів.

Окупаційна "влада" Криму заявила, що причиною забруднення є випаровування вмісту кислотонакопичувача, який використовується заводом "Кримський титан", у результаті спеки і тривалої відсутності опадів.

Тоді в Армянську було введено режим надзвичайного стану і ухвалено рішення зупинити роботу заводу на два тижні, евакуювати дітей і жінок.

За даними української розвідки, погіршення екологічної обстановки на півночі окупованого Криму сталося в результаті потрапляння снарядів у відстійники хімічних відходів титанового і содового заводів під час військових навчань збройних сил РФ.

Також на адмінкордоні з Кримом у Херсонській області було зафіксовано наявність токсичних речовин у повітрі. У зв'язку з погіршенням екологічної ситуації з кількох населених пунктів було евакуйовано дітей.

10 жовтня жителі Армянська знову почали скаржитися на наявність хімічних викидів у повітрі.