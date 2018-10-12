Російські прикордонники затримали українських рибалок

До Таганрозької затоки українські рибалки вийшли з тимчасово окупованого населеного пункту Холодне.

Прикордонне управління ФСБ Росії затримало у Таганрозькій затоці рибалок з тимчасово окупованої території України.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

"Підконтрольні РФ самопроголошені органи, відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, висувають незаконні вимоги щодо стягнення коштів з рибалок на користь окупаційної адміністрації. Цим вони змушують людей ризикувати та шукати кращого вилову біля берегів країни-агресора, наражаючись на небезпеку бути затриманими представниками прикордонної служби ФСБ РФ", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що сьогодні співробітники прикордонної служби ФСБ РФ в морі неподалік населеного пункту Весело-Вознесенка (РФ) затримали українців, які здійснювали вилов риби на маломірному плавзасобі. До Таганрозької затоки українські рибалки вийшли з тимчасово окупованого населеного пункту Холодне.

"Прикордонне управління ФСБ РФ повідомляє про відсутність дозволу в українців на вилов водних біологічних ресурсів та відкриття проти них справи про адміністративні правопорушення", - наголосили в штабі ООС.

Тому прикордонники зі складу Об’єднаних сил рекомендують рибалкам задля збереження власної свободи обов'язково мати при собі документи, які посвідчують особу, виходити в море зі встановлених пунктів базування та не відходити надто далеко від берега.

Як повідомляв УНІАН, катер РФ здійснив провокацію під час заходу українських кораблів в порт Маріуполя.