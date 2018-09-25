Катер РФ здійснив провокацію під час заходження українських кораблів до порту Маріуполя (фоторепортаж)

У прес-центрі Командування Військово-морських сил заявили, що не здійснювали жодних оплат російській стороні за лоцманські послуги під час слідування кораблів Керченською протокою.

Українські військові кораблі «Донбас» і «Корець», що успішно зайшли через Керченську протоку в Азовське море, дісталися Маріуполя, незважаючи на провокації Російської Федерації.

Про це прес-центр Командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомляє у Facebook.

"Сьогодні, 25 вересня, о 09.35 заходом морського буксиру «Корець» завершився перехід групи суден Військово-Морських Сил ЗС України до порту Маріуполь. Слід зазначити, що РФ і цього разу не втрималася від провокацій та фейків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українським військовим вдалося припинити провокації.

"Поблизу рейду Маріуполя в районі якірної стоянки була спроба провокації з боку російського прикордонного катера типу «Мангуст», який нещодавно вже створював подібні дії, небезпечно маневруючи поряд з українським катером Морської охорони. Прикордонний катер РФ на великій швидкості намагався зблизитись з нашими кораблями, але рішучими активними діями екіпажів малих броньованих артилерійських катерів «Лубни» та «Кременчук» він був зупинений та недопущений до місця стоянки пошуково-рятувального судна «Донбас» та морського буксиру «Корець»", - сказано у повідомленні.

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Також у прес-центрі Командування ВМС спростували повідомлення деяких ЗМІ щодо начебто оплати лоцманських послуг країні-агресору.

«Ніяких оплат лоцманських послуг при слідуванні Керченською протокою не здійснювалося», - наголосили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня пошуково-рятувальне судно «Донбас» та морський буксир «Корець» вирушили з походом із Західної військово-морської бази ВМС України з Одеси до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

З порту Бердянськ їм назустріч для гарантування безпеки вийшли малі броньовані артилерійські катери «Кременчук» та «Лубни».

24 вересня у прес-центрі Командування ВМС повідомили, що перехід до Керченської протоки та через неї «проходив у складній обстановці».

Зокрема, російські літаки неодноразово здійснювали обліт, у тому числі на гранично низьких висотах, кораблів ВМС, що увійшли в Азовське море. У Чорному морі кораблі українських ВМС безпосередньо супроводжувались розвідувальним кораблем Чорноморського флоту РФ «Приазовье» та прикордонними сторожовими кораблями РФ «Аметист» та «Дон». В Керченській протоці для безпосереднього супроводу було задіяно понад 10 кораблів і катерів ФСБ та Чорноморського флоту. Сили країни-агресора створили низку небезпечних інцидентів.