"Гумконвой" РФ перетнув кордон в Ростовській області і рушив у бік Донбасу

Про це повідомив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії Олег Воронов, передає ТАСС.

"В Ростовській області на пунктах пропуску "Матвєєв Курган" і "Донецьк" завершилося митне оформлення гуманітарного вантажу. Після цього понад 60 машин машин почали рух у бік Донецька і стільки ж - у бік Луганська", - уточнив він.

Раніше колона МНС з понад 120 машин розділилася на дві. "В Донецьк буде доставлено понад 700 тонн гуманітарної допомоги і стільки ж - Луганськ", - сказав Воронов.

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Як повідомляв УНІАН, Росія надіслала на окуповані проросійськими бойовиками території Донбасу вже 10 так званих «гуманітарних конвоїв», останній - 21 грудня.

У РНБО України заявляли, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.