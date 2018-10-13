На Чернігівщині у зоні надзвичайної ситуації неподалік Ічні відновлюють газопостачання

Згідно з повідомленням, сьогодні у м. Ічня було відновлено постачання газу до 5 багатоквартирних будинків та 735 абонентів.

На Чернігівщині у зоні надзвичайної ситуації через вибухи на арсеналі Міноборони в Ічнянському районі відновлюють газопостачання.

Про це повідомили у департаменті інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, сьогодні у м. Ічня було відновлено постачання газу до 5 багатоквартирних будинків та 735 абонентів. Також газ увімкнули частині абонентів у селах Іржавець, Рожнівка, Крупичполе та Бурімка.

У селищі Дружба відновлено водопостачання — але поки що є проблеми з роботою водогону у місцевій школі.

На вечірньому засіданні обласного оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який працює у м. Ічня, наголосили, що місцевим жителям ще не рекомендується повертатися до осель. На це немає офіційного дозволу від ДСНС та Міноборони, адже обстеження місцевості на предмет вибухонебезпечних матеріалів ще не завершено.

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Серед наявних проблем — труднощі з пічним опаленням у низці сіл на постраждалій території (у деяких будинках пошкоджено димарі). Окрім того, на даний час не вистачає запасів скла для відновлення будівель.

За словами в.о. голови ОДА Юлії Свириденко, на цей час забезпечення зони надзвичайної ситуації будматеріалами — одне з найважливіших завдань для органів влади. "Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб місцеві жителі отримали потрібні ресурси і допомогу та змогли найшвидше відновити свої оселі," - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт. Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

Загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації немає.

З прилеглих до арсеналу територій було евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб.

Для подолання наслідків надзвичайної ситуації уряд виділив 100 млн грн.

Площа території 6-го арсеналу Міноборони становить 682 га, у тому числі 402 га – технічна територія, на якій розташовано 128 місць зберігання боєприпасів. На арсеналі зберігалося 69,5 тис. тонн боєприпасів.