Поліція про інцидент біля пам'ятника Ватутіну: сутички не було, вилучену драбину повернуть активістам

Начальник столичної поліції зазначив, що вважає пам’ятник Ватутіну символом тоталітарної епохи, «але є законодавчий акт, що це - братська могила», а тому зносити його не можна.

Поліція завадила праворадикальним організаціям пошкодити пам’ятник радянському генералові Миколі Ватутіну в Маріїнському парку в центрі Києва.

Про це повідомив начальник Національної поліції Києва Андрій Крищенко на брифінгу, що транслювався на офіційній сторінці у Facebook.

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«Я б не сказав, що це були сутички. Поліція в першу чергу розраховувала на діалог. Ми зустрічалися з організаторами цієї акції, враховуючи, що навіть заявка була подана. Там було відмічена ціль акції – завдання максимальної шкоди пам’ятникам. Коли активісти намагалися вчинити активні дії, поліція відтіснила, споряддя ми вилучили, ми його повернемо, воно не заборонене», – сказав він, уточнивши, що йдеться про драбину.

Крищенко зазначив, що вважає пам’ятник Ватутіну символом тоталітарної епохи, «але є законодавчий акт, що це - братська могила», а тому пам’ятник зносити не можна.

Начальник столичної поліції додав, що просив київську владу вирішити проблему з пам’ятником: «Або перенести, або - в інший спосіб».

Сьогодні зранку представники добровольчого руху Організація українських націоналістів на чолі з Миколою Коханівським планували знищити пам'ятник Ватутіну. На демонстрацію зібралися кілька десятків представників ОУН, вони принесли з собою драбину та кувалду. Але пам'ятник охороняли кілька сотень поліцейських і офіцерів Національної гвардії, драбину у правих активістів вилучили. Діями правоохоронців безпосередньо керував начальник столичної поліції Крищенко.

В ході акції активісти намагалися знести пам'ятник робітникам заводу «Арсенал» в Києві, пізніше вони почали закидати його яйцями. Також вони закидати яйцями пам'ятник Ватутіну.

Раніше звернення до своїх прихильників із закликом взяти участь у декомунізації було опубліковано на сторінці ОУН у Facebook.

«14 жовтня 2018 року добровольчий рух ОУН запрошує всіх небайдужих взяти участь в акції з декомунізації радянських сатанинських ідолів. Збираємося в 11:00 біля станції метро «Арсенальна», і йдемо в Маріїнський парк, щоб максимально пошкодити радянських ідолів - арсенальського більшовика-бунтівника і окупанта Ватутіна. Минулої середи такий план заходів остаточно затвердив оргкомітет з відзначення дня створення УПА», - анонсували свою акцію націоналісти.