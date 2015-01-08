Україна відзначила 80-річчя Василя Симоненка маркою, виставою, радіоефірами та роком поета

В Україні до ювілею поета відбудеться декілька заходів.

З 5 по 10 січня 2015 року в ефірі радіостанцій "Ера ФМ" та "Рось ФМ" звучатимуть вірші поета в авторському виконанні.

Голос Симоненка звучатиме з аудіодиску «Лебеді материнства. Живий голос Василя Симоненка», до якого увійшли 17 унікальних записів авторського виконання поетом своїх творів, а також найкращі фонограми поезій Василя Симоненка та музичні твори на його вірші з фондів Українського радіо, повідомляє ”Рідна країна”.

У Черкаській області, де він жив і працював аж до смерті, 2015 рік оголосили роком Василя Симоненка.

У день його ювілею у Черкасах відбудуться офіційні заходи зі вшанування пам’яті поета, вручення щорічної премії його імені, а також літературно-мистецький вечір. У його межах у Черкаському театрі відбудеться прем’єра документальної історії про поета «Серед грому і тиші» від режисера Сергія Проскурні, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте такожСьогодні виповнюється 200 років з дня народження Шевченка Також 8 січня 2015 року вводиться в обіг та вважається дійсною для оплати послуг поштового зв'язку в усіх відділеннях поштового зв'язку поштова марка № 1421 «Василь Симоненко. 1935—1963. 80 років від дня народження» номіналом 2 гривні.

Про це повідомляється на офіційному сайті Укрпошти

Довідка. Василь Андрійович Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Біївка Лубенського району на Полтавщині. Виховувала його мати й дідусь - батько, залишивши дружину з маленьким сином, пішов із сім'ї. У 1952 році Василь, закінчивши з золотою медаллю середню школу в селі Тарандинцях, вступив на факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка.

Тут вчилися разом майбутні поети Борис Олійник, Тамара Коломієць та Микола Сом, прозаїки Віталій Близнець, Борис Рогоза, гумористи Юрій Ячейкін, Іван Дубенко, перекладач Анатоль Перепадя, письменник та науковець Анатолій Москаленко.

Після закінчення університету молодий журналіст за розподілом поїхав працювати в обласну партійну газету «Черкаська правда». Потім очолив відділ пропаганди в газеті «Молодь Черкащини». А на початку 1963 року його було зараховано власним кореспондентом у штат загальноукраїнської «Робітничої газети». На той час поет встиг видати свою першу і єдину за життя збірку поезій «Тиша і грім».

Помер поет 13 грудня 1963 року після тяжкої хвороби нирок, яка, за деякими версіями, була спричинена жорстоким побиттям Симоненка співробітниками міліції у Смілі.

Друга його збірка поезій «Земне тяжіння» вийшла після смерті, в 1964 році, збірка новел «Вино з троянд» - у 1965 році, наступного року книга «Поезії», а потім - мовчання 15 років. Саме в ті часи колегам-журналістам Симоненка «порадили» не відвідувати могилу поета. Видання збірки «Лебеді материнства» планувалось на 1971 рік, але вийшла вона лише 1981 року.

Довідка за матеріалами Телекритика.