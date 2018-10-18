Астролог попередила про небезпечний період: що категорично не можна робити

Відома астролог не рекомендує в цей період починати нові стосунки.

Більшу частину жовтня і половину листопада ми проживемо під знаком ретроградної Венери.

Про плюси і мінуси такого розташування планети в коментарі "Фактам" розповіла астролог Валентина Віттрок.

Цього разу Венера стала ретроградною 5 жовтня і пробуде вона в цьому стані до 16 листопада. Цей період буде непростим. У ці дні краще не купувати предмети мистецтва, особливо антикваріат, ювелірні прикраси і шуби з натурального хутра.

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"Насамперед під удар потрапляють наші стосунки з іншими людьми: особисті, дружні, робочі, сусідські — будь-які, особливо якщо останнім часом у них щось не ладилося. Необхідно або перезавантажити їх, або вийти з них — третього, як кажуть, не дано", - зазначила Віттрок.

Вона наголосила, що ретроградна Венера повертає нас до будь-яких проблем, які ми свого часу не вирішили, подумавши, що зійде й так.

Крім того, в цей час в нашому житті може з'явитися людина (або люди) з минулого, стосунки з якими з якоїсь причини залишилися незавершеними.

Також астролог не рекомендує в цей період починати нові стосунки, особливо якщо ви розраховуєте, що з часом вони переростуть у шлюбні. Якщо ж йдеться про короткий роман або флірт, то тут немає жодних обмежень.

Раніше астрологи дали прогноз для кожного знака зодіаку на 15-21 жовтня. Для деяких нинішній тиждень складеться просто чудово. А тим, кому пощастить менше, зірки підкажуть, як діяти, щоб мінімізувати втрати.