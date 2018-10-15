Зірковий час для Раків і складний період у Терезів: гороскоп на тиждень 15-21 жовтня

Астрологи дали прогноз для кожного знака зодіаку на 15-21 жовтня.

Для деяких знаків зодіаку нинішній тиждень складеться просто чудово.

А тим, кому пощастить менше, зірки підкажуть, як діяти, щоб мінімізувати втрати, йдеться в астрологічному прогнозі "Фактів".

ОВЕН

Бажано захистити себе від непотрібних розмов, а зайнятися важливими питаннями, адже є надія, що задумане вдасться втілити в життя. Залишайтеся оптимістом за будь-яких обставин, женіть геть від себе осінню хандру.

ТЕЛЕЦЬ

Непогано б зайнятися власним іміджем, адже це може мати пряме відношення до вашого кар'єрного просування. Будьте готові до того, що на роботі може збільшитися навантаження, з'являться нові обов'язки. Уникайте занадто різких висловлювань.

БЛИЗНЮКИ

Наразі вам варто привести до ладу свої емоції і не кидатися з однієї крайності в іншу. І хоча враження будуть змінюватися, як у калейдоскопі, намагайтеся зберігати непохитний спокій. Приділіть час дітям.

РАК

Легкість, з якою будете братися за найсерйозніші завдання, викличе захоплення в оточення і керівництва. Цілком можете розраховувати на підвищення заробітної плати і просування своїх ідей.

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ЛЕВ

Перш ніж вирішувати якусь проблему, вивчіть всі «за» і «проти», щоб звести до мінімуму можливість помилки. Не відкидається, що ваше сприйняття зміниться, і рішення вимагає зовсім нового підходу. Ні в чому собі не відмовляйте на особистому фронті.

ДІВА

Велика ймовірність того, що зумієте просунутися по службі, поліпшивши свій матеріальний стан. Але для цього необхідно мати не тільки амбіції, але й неабияку працездатність. Намагайтеся думати над кожним своїм словом.

ТЕРЕЗИ

Повне занурення в улюблене заняття стане для вас справжньою віддушиною, допоможе привести в норму внутрішню рівновагу. Питання, пов'язані з фінансами, можна відкласти до кращих часів, коли будете повністю впевнені в тому, що ваш зірковий час настав.

СКОРПІОН

Саме час братися за нові справи. Але врахуйте: для того, щоб постійно рухатися вперед, необхідна допомога надійних людей. Навіть найекстравагантніші ваші ідеї мають шанс знайти у них відгук.

СТРІЛЕЦЬ

Чимало сил доведеться приділити роботі, зате це принесе дохід, що не може не тішити вас. Найближчим часом бажано не починати ніяких нових справ, особливо, якщо потрібно шукати однодумців.

КОЗЕРІГ

Напружений ритм майбутнього періоду здатний знизити вашу працездатність. Якщо відчуваєте, що організм потребує відпочинку, дайте йому таку можливість. Уникайте людей, які люблять плести інтриги й розпускати плітки.

ВОДОЛІЙ

Професійна діяльність вимагатиме пильної уваги і додаткового часу, який можна виділити тільки за рахунок особистого життя. Щоб уникнути конфлікту зі своєю другою половиною, проявіть дипломатичність, такт, м'якість.

РИБИ

Якщо підійдете до виконання своїх обов'язків з розумним консерватизмом і вірністю традиціям, то цілком можете розраховувати на успіх. Ділові контакти обіцяють бути дуже продуктивними, тому зустрічі з партнерами переносити не варто.

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