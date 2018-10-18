Після трагедії в Керчі Кличко доручив перевірити систему відеоспостереження в учбових закладах

Мер нагадав, що в столиці всі дитячі садки та школи обладнані системами відеоспостереження, дані з яких передаються до міського дата-центру.

Мер Києва Віталій Кличко під час відкриття засідання Київської міської ради доручив перевірити роботу системи відеоспостереження в усіх столичних школах, садках та інших навчальних закладах.

“Ви знаєте про трагедію, яка сталася в місті Керч. 20 людей, більшість з яких підлітки, загинули, велика кількість поранених, - сказав Кличко. - Я спілкувався з керівником київської поліції щодо упереджувальних заходів. Також я дав доручення міським службам перевірити всі системи відеоспостереження, в першу чергу - в усіх навчальних закладах столиці”, - додав він.

Мер нагадав, що в столиці всі дитячі садки та школи обладнані системами відеоспостереження, дані з яких передаються до міського дата-центру. Цими даними користуються і правоохоронні органи.

“Я дав доручення перевірити, як працює система відеоспостереження, де в нас є слабкі місця, що треба доопрацювати. Ми повинні вживати всіх можливих заходів, щоб таких трагедій, як сталася в Керчі, не відбулося у нас", - відзначив Віталій Кличко.