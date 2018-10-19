В Україні почали будівництво сучасного розвідцентру європейського рівня (фоторепортаж)

Секретар РНБО Олександр Турчинов взяв участь у церемонії закладання символічної капсули у фундамент оновленої штаб-квартири розвідки.

В Україні розпочато будівництво сучасного розвідувального центру європейського рівня.

Про це повідомили у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України.

"Для того, щоб керівництво держави оперативно реагувало на події, ухвалюючи правильні рішення, необхідна об'єктивна, перевірена, і, головне, своєчасно отримана інформація. У нинішніх умовах жорсткого протистояння розвідтовариство повинно мати сучасні технології реалізації поставлених державою завдань. Служба зовнішньої розвідки України впевнено рухається у цьому напрямку", - заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час закладання символічної капсули у фундамент нового розвідцентру.

За його словами, нині відпрацьовується передова технологія космічної розвідки з використанням напрацювань вітчизняних фахівців, серйозні кроки зроблено у кібернетичній та в інших складових розвідувальної діяльності.

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"Гібридна агресія РФ триває за всіма напрямками - військовому, економічному, енергетичному, кібернетичному, інформаційному тощо Незважаючи на агресію, війну, ми реформуємо сектор безпеки і оборони, запроваджуючи стандарти НАТО", - додав він.

Окрім цього Турчинов зазначив, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, фінансування сектору безпеки і оборони щороку збільшується.

"Але будь-яка сучасна техніка і технології, будь-яка зброя не працює без професіоналів, які забезпечують реалізацію поставлених державою завдань. Саме від вашого професіоналізму, патріотизму, відповідальності і героїзму залежить майбутнє української розвідки і наш шлях до перемоги", - резюмував він, звертаючись до особового складу СЗРУ.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект про держбюджет-2019. На оборонний сектор передбачено виділити 209,5 млрд грн.