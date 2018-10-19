Окупанти за тиждень до керченської трагедії навчали дітей стріляти: оприлюднено фото з "Артеку"

Стрільби пройшли за тиждень до керченської трагедії в захопленому таборі "Артек".

У Мережі з'явилися фотографії, як у захопленому окупантами дитячому таборі «Артек» підлітків навчають стріляти.

Як повідомляє блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter, стрільби пройшли за тиждень до керченської трагедії – 10 жовтня.

Артек

10 жовтня 2018 року

І при чому тут Росія? Він же кішок при Україні вішав! pic.twitter.com/qeEkn0zcvT — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 19 жовтня 2018 р.

Артек

10 жовтня 2018 року

Як ві можете! Ну при чому тут Росія! Винен інтернет! pic.twitter.com/tP8U1SxQlZ — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 19 жовтня 2018 р.

Артек

10 жовтня 2018 року

Ну що ви таке говорите! При чому тут Росія! Він же 2 рази їздив у Харків! pic.twitter.com/9Dm70NeMXw — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 19 жовтня 2018 р.

Артек

10 жовтня 2018 року!

Ну що ви! При чому тут Росія! Це Свідки Єгови винні! pic.twitter.com/dEzoEytX93 — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 19 жовтня 2018 р.

Будь ласка,робіть ретвіт

Це просто

Я не претендую на авторство,але ви ж визнаєте права грибника на гриби,що він зібрав у своєму лісі?

Мариновані в банку,з цибулькою-вони ж уже власність грибника?

Чи будь ласка, самі,ситом,сотні ресурсів...

ДОБРЕ? pic.twitter.com/ZjDbjJYrdn — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 19 жовтня 2018 р.

17 жовтня вдень у політехнічному коледжі у Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами. Згідно з версією Слідчого комітету РФ, після цього студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а потім наклав на себе руки.

За останніми даними, в результаті вибуху і стрілянини в коледжі загинула 21 людина.

Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею «теракт», а потім перекваліфікувало на статтю «умисне вбивство».

Прокуратура Автономної Республіки Крим за фактом вибуху в Керчі відкрила кримінальне провадження за статтею про теракт.