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Окупанти за тиждень до керченської трагедії навчали дітей стріляти: оприлюднено фото з "Артеку"

16:51, 19 жовтня 2018
Суспільство
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Окупанти в Криму навчають дітей стріляти / фото RoksolanaToday&Крим

Як повідомляє блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter, стрільби пройшли за тиждень до керченської трагедії – 10 жовтня.

фото RoksolanaToday&Крим
фото RoksolanaToday&Крим
фото RoksolanaToday&Крим
фото RoksolanaToday&Крим
фото RoksolanaToday&Крим
фото RoksolanaToday&Крим

17 жовтня вдень у політехнічному коледжі у Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами. Згідно з версією Слідчого комітету РФ, після цього студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а потім наклав на себе руки.

За останніми даними, в результаті вибуху і стрілянини в коледжі загинула 21 людина.

Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею «теракт», а потім перекваліфікувало на статтю «умисне вбивство».

Прокуратура Автономної Республіки Крим за фактом вибуху в Керчі відкрила кримінальне провадження за статтею про теракт.

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Теги: #Крим#Керч