Лилася кров: вахтерка керченського коледжу розповіла про перші хвилини після вибуху (аудіо)

За словами вахтерки, тривожна кнопка зламалася після вибуху.

Вахтерка Наталія Понікаровська, яка працювала в Політехнічному коледжі в окупованій Керчі під час стрілянини, повідомила, що тривожна кнопка зламалася після вибуху.

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, за словами вахтерки, телефон також не працював.

«Я побігла натискати тривожні кнопки. Ні слуху, ні духу, телефон не працює, свій теж не працює, мене сильно вдарило. Ноги, стегна і спина, кров ллється, стала кричати "викликайте швидку", – розповіла вона.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня вдень у політехнічному коледжі у Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами. Згідно з версією Слідчого комітету РФ, після цього студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше покінчив з собою.

Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею «теракт», а потім перекваліфікувало на статтю «умисне вбивство».