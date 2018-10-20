Заступник держсекретаря США назвала реформу української поліції "яскравим елементом того, як може виглядати сучасна Україна"

За словами заступника держсекретаря США, громадянське суспільство в Україні також активно сприяє антикорупційним реформам.

Реформа поліції стала найбільш значущою в процесі трансформації правоохоронних органів України.

Таку думку висловила заступник державного секретаря США з міжнародних питань боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Кірстен Медіссон, повідомляє Главком.

"Реформа поліції – це один з найбільш яскравих елементів того, як може виглядати сучасна Україна. Ваша Патрульна поліція, ваш відділ спецпризначення "КОРД", а також Прикордонна служба впроваджують передові західні стандарти і практики у своїй роботі", - сказала вона на брифінгу в п'ятницю в Києві після зустрічі з директором НАБУ Артемом Ситником.

За словами заступника держсекретаря США, громадянське суспільство в Україні також активно сприяє антикорупційним реформам.

"Детективи і прокурори НАБУ і САП активно працюють, щоб розслідувати резонансні корупційні злочини", - зазначила вона.