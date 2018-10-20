Кива: переможець Чемпіонату з дворового футболу отримає мільйон гривень

Кива також додав, що на Чемпіонат приїдуть команди з усіх областей України.

Переможець Чемпіонату з дворового футболу, який відбудеться 21 жовтня в Києві, отримає 1 млн грн на будівництво футбольного стадіону в своєму місті, повідомив голова СПУ, президент Всеукраїнської федерації дворового футболу Ілля Кива на своїй Facebook-сторінці, передає прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«Завтра (21 жовтня - ред.) пройде Чемпіонат з дворового футболу серед хлопчаків 10 та 12 років. Команда-переможець отримає головний приз - 1 млн грн на будівництво футбольного поля в своєму дворі », - розповіввін.

Кива також додав, що на Чемпіонат приїдуть команди з усіх областей України.

Як повідомлялося, 21 жовтня о 10:40 в Києві на стадіоні ім. Баннікова (пров. Лабораторний 7-а) розпочнеться фінал Всеукраїнського турніру з дворового футболу «Мільйон на стадіон» серед команд 2006-2008 р.н.

Всеукраїнська національна федерація дворового футболу створена в 2013 році. Федерація регулярно організовує спортивні змагання та всеукраїнські чемпіонати. Команди сформовані за принципом місця проживання дітей, а також вихованців виправних колоній, дітей, які перебувають на обліку в міліції.