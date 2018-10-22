У Житомирі попрощаються з акторкою "Дизель шоу" Поплавською (відео)
11:08, 22 жовтня 2018Суспільство
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Напередодні Марину Поплавську провели в останню дорогу в столиці.
У музичному драмтеатрі Житомира прощатимуться з акторкою Мариною Поплавською
Житомир у жалобі за Мариною Поплавською - акторкою гумористичної програми "Дизель Шоу", яка трагічно загинула зранку в суботу.
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Автобус, яким вона з колегами прямувала до Києва, врізався в попутну вантажівку. Напередодні Марину провели в столиці. Вже за кілька годин прощатимуться у музичному драмтеатрі Житомира. Поховають на Центральній алеї міського цвинтаря.
Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус з акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. Унаслідок ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Крім того, постраждали й були госпіталізовані актори "Дизель Шоу" Яна Глущенко та Єгор Крутоголов.
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