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У Житомирі попрощаються з акторкою "Дизель шоу" Поплавською (відео)

11:08, 22 жовтня 2018
Суспільство
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Автобус, яким вона з колегами прямувала до Києва, врізався в попутну вантажівку. Напередодні Марину провели в столиці. Вже за кілька годин прощатимуться у музичному драмтеатрі Житомира. Поховають на Центральній алеї міського цвинтаря. 

Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус з акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. Унаслідок ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Крім того, постраждали й були госпіталізовані актори "Дизель Шоу" Яна Глущенко та Єгор Крутоголов.

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Теги: #смерть#ДТП#Дизель Шоу