Людина-легенда Нік Вуйчич вперше відвідає Львів

Триденна програма приїзду людини-легенди в Україну буде дуже насиченою. 28 і 30 жовтня Нік вперше відвідає Львів та Одесу.

Нік народився без рук і ніг, та попри свої фізичні вади він зміг не просто реалізувати себе, але й надихнути своїм прикладом тисячі людей.

Це буде вже шостий візит Вуйчича в Україну. У минулому році на його виступ на Хрещатику зібралося близько півмільйона людей. І це було вражаюче!

Цього разу Нік Вуйчич поділиться з українцями секретами свого успіху та розповість, як він став щасливим чоловіком, батьком чотирьох дітей та всесвітньо відомим спікером. Він розкаже, що рятувало його від відчаю у важкі періоди життя і навчить, як реалізувати свій потенціал на сто відсотків, незважаючи на будь-які обмеження і перешкоди.

Трьохденна програма приїзду людини-легенди в Україну буде дуже насиченою. 28 та 30 жовтня Нік вперше відвідає Львів та Одесу.