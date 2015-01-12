В Одеській області вранці стався землетрус

Епіцентр землетрусу знаходився, традиційно, в сейсмоактивній зоні Вранча в Румунії на глибині 18-ти метрів. Про це повідомляє місцевий портал "Таймер".

В епіцентрі сила землетрусу склала 4,4 бала, Ізмаїл же відчув незначні поштовхи в 2 бала.

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Останнім часом Ізмаїл практично щотижня піддається підземним поштовхам. Тільки в січні жителі міста пережили вже два землетруси - 4-го та 9-го січня.