В Одеській області вранці стався землетрус
19:30, 12 січня 2015Суспільство
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Відчутні підземні поштовхи багато жителів Ізмаїла Одеської області відчули в понеділок 12 січня близько 8:30 ранку.
Ізмаїл відчув незначні поштовхи / ТСН
Епіцентр землетрусу знаходився, традиційно, в сейсмоактивній зоні Вранча в Румунії на глибині 18-ти метрів. Про це повідомляє місцевий портал "Таймер".
В епіцентрі сила землетрусу склала 4,4 бала, Ізмаїл же відчув незначні поштовхи в 2 бала.
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Останнім часом Ізмаїл практично щотижня піддається підземним поштовхам. Тільки в січні жителі міста пережили вже два землетруси - 4-го та 9-го січня.
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