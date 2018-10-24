Понад тиждень без води: у Торецьку відновили водопостачання (відео)

Українська сторона змогла отримати гарантії безпеки для ремонту водогону з боку окупаційної влади лише 22 жовтня.

На Донбасі ліквідували аварію на водогоні "Горлівка-Торецьк", яка виникла внаслідок обстрілу з боку бойовиків російсько-окупаційних військ.

Через аварію 60 тисяч мешканців міста Торецьк та селищ Залізне, Південне та Щербинівка майже 9 діб провели без води, повідомили у прес-службі операції Об'єднаних сил.

Читайте такожАвтомобіль ремонтників підірвався на Донбасі

Там зазначили, що українська сторона СЦКК п’ять разів зверталась до СММ ОБСЄ стосовно проведення робіт, але відповіді від окупаційної адміністрації РФ не надходило.

"Лише 22 жовтня, відповідно до заявки КП "Компанія "Вода Донбасу", від окупаційної адміністрації РФ було отримано гарантії безпеки на проведення аварійно-відновлювальних робіт на водоводі в районі шахти Гагаріна. Аварійно-відновлювальні роботи пошкодженого водогону розпочали наступного ж дня. 0 19.30 водопостачання до Торецька відновлено з поступовим нарощуванням тиску у водоводі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася 14 жовтня. На водогоні "Горлівка – Торецьк" у районі Горлівки стався прорив діаметром 900 мм.