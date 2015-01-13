В Дебальцевому відключили опалення - закінчилося вугілля

У котельнях міста Дебальцеве Донецької області, яке зараз контролюється українською владою, закінчилося вугілля для опалення.

Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА. "Вугільні котельні м. Дебальцевого через відсутність вугілля працюють в режимі циркуляції холодної води в системі опалення. Завезення вугілля затримується блокпостами", - йдеться в повідомленні. Читайте такожВ Авдіївці кілька снарядів потрапили в коксохімічний завод

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