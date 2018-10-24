На Київщині чоловік тримав у неволі 28 голодних в'єтнамців (фото)

Іноземці вночі ходили по Глевасі та просили їсти у місцевих жителів.

У ніч на 24 жовтня до поліції почали дзвонити мешканці смт Глеваха Київської області з повідомленями про те, що селищем ходять іноземці та просять їсти.

Як повідомили у прес-службі поліції Київської області, правоохоронці одразу виїхали на місце події, у тому числі і поліція охорони.

"Наразі працівники Васильківського райвідділу здійснюють поліцейське піклування відносно 28 в’єтнамців, годують їх, спілкуються з допомогою перекладачів. В подальшому їх буде передано працівникам Державної міграційної служби для розміщення у відповідних закладах для нелегальних мігрантів", - розповіли у поліції.

Проти чоловіка, який утримував нелегалів відкрили кримінальне провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Його затримано у порядку ст. 208 КПК.

Як повідомляв УНІАН, на Прикарпатті злочинна група впродовж двох років утримувала в нелюдських умовах 32 громадян, з них троє малолітніх - 1,5, 7 та 9 років.