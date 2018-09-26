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На Прикарпатті десятки людей тримали у рабстві впродовж двох років (фото)

13:58, 26 вересня 2018
Інциденти
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Людей звільнили / фото npu.gov.ua

Під приводом лікування від алкоголізму та наркозалежності вони, крім того, що сплачували за це кошти, змушені були тяжко працювати, повідомляє прес-служба Нацполіції.

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Серед затриманих - 31-річний організатор та співучасники віком від 22 до 35 років. 

За вказані злочини зловмисникам загрожує ув'язнення від п'яти до 12-ти  років. Проводяться слідчі дії.

Звільненим громадянам надається медична та психологічна допомога.

За цим фактом в поліції відкрили кримінальне провадження  за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) ККУ.

фото npu.gov.ua
фото npu.gov.ua

Раніше у мережі оприлюднили фотографії і відео звільнення людей з рабства в Луганській області.

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Теги: #Україна#рабство