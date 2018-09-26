На Прикарпатті десятки людей тримали у рабстві впродовж двох років (фото)

Правоохоронці викрили злочинне угрупування у примушенні до "трудового рабства".

На Прикарпатті злочинна група впродовж двох років утримувала в нелюдських умовах 32 громадян, з них троє малолітніх - 1,5, 7 та 9 років.

Під приводом лікування від алкоголізму та наркозалежності вони, крім того, що сплачували за це кошти, змушені були тяжко працювати, повідомляє прес-служба Нацполіції.

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Серед затриманих - 31-річний організатор та співучасники віком від 22 до 35 років.

За вказані злочини зловмисникам загрожує ув'язнення від п'яти до 12-ти років. Проводяться слідчі дії.

Звільненим громадянам надається медична та психологічна допомога.

За цим фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) ККУ.

Раніше у мережі оприлюднили фотографії і відео звільнення людей з рабства в Луганській області.