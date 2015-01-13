У "ДНР" обіцяють безкоштовно навчати у вишах "республіки" тільки громадян України

Про це свідчить проект під назвою умови прийому у виші "республіки", опублікований на офіційному сайті міністерства освіти і науки ДНР", повідомляє "ОстроВ".

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Так, згідно з п. 1 розділу 1 "поточні Умови прийому регламентують прийом громадян України (незалежно від місця реєстрації та проживання), іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання за освітніми програмами підготовки кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра".

З п. 4 розділу 1 випливає, що "громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету".