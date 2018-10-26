Понад 70% українців не знають, що таке Томос – опитування

Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології у вересні.

Лише 28,5% опитаних громадян України знають, що таке томос.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати опитування були оприлюднені на прес-конференції в Києві.

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Водночас 71,5% відповіли, що або не знають, що таке томос, або їм важко сказати.

Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології у вересні на замовлення ГО “Детектор медіа”. Опитано 2026 респондентів, які проживають в усіх областях України та в Києві, крім окупованих територій. Похибка вибірки становить 3,3%.

*** Томос – це указ, декрет, окружне послання предстоятеля помісної православної церкви у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання томоса деякій частині «материнської» церкви офіційно проголошується автономія в управлінні або автокефалія.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Константинополь продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.