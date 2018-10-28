Нардеп Ар'єв зустрів на Дискотеці вісімдесятих «піонерів» і поскаржився на них в поліцію (відео)
Народний депутат України, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв відвідав концерт-фестиваль "Дискотека 80-х" і викликав на місце поліцію через людей, що перебували там в піонерських краватках.
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Про це сам Ар'єв повідомив в Facebook. За його словами, він пішов на захід в Палац Спорту разом з дружиною.
«Довелося вивести із зали і викликати поліцію через провокаторів, які прийшли із забороненою комуністичною символікою. Вели себе як типові радянські люди. Що ще має статися, щоб такі нарешті зрозуміли, скільки смертей комуністична ідеологія принесла Україні?», – написав депутат.
За його словами, люди зняли червоні речі, коли на місце прибули правоохоронці. За даним фактом Ар'єв написав заяву в поліцію.
«Півконцерта зіпсовано, але ми не шкодуємо», – уклав він.
Нагадаємо, в травні голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що робота зі звільнення України від символів комуністичного тоталітарного минулого майже завершена.