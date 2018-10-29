Алла Пугачова без макіяжу спричинила фурор в мережі (фото)
08:46, 29 жовтня 2018Суспільство
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Користувачі мережі відзначили, що мати і донька мають просто вражаючу схожість, коли не наносять косметику.
Фотографія співачок викликала фурор в мережі: понад 250 тисяч людей лайкнули фото / Instagram Крістіна Орбакайте
Російська співачка Крістіна Орбакайте опублікувала спільне фото зі своєю матір'ю, співачкою Аллою Пугачовою. Обидві артистки позують без макіяжу.
Знімок Орбакайте опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Вихідний з мамою", - підписала знімок вона.
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Користувачі мережі відзначили, що мати і донька мають просто вражаючу схожість, коли не наносять косметику.
Фотографія співачок викликала фурор в мережі: понад 250 тисяч людей лайкнули фото.
Як повідомляв УНІАН, Алла Пугачова відреагувала на смерть Миколи Караченцова.
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