Алла Пугачова без макіяжу спричинила фурор в мережі (фото)

Користувачі мережі відзначили, що мати і донька мають просто вражаючу схожість, коли не наносять косметику.

Російська співачка Крістіна Орбакайте опублікувала спільне фото зі своєю матір'ю, співачкою Аллою Пугачовою. Обидві артистки позують без макіяжу. Знімок Орбакайте опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Вихідний з мамою", - підписала знімок вона. Читайте також"Обличчя, як куля": фото Ані Лорак з російського шоу розкритикували в Instagram Користувачі мережі відзначили, що мати і донька мають просто вражаючу схожість, коли не наносять косметику. Фотографія співачок викликала фурор в мережі: понад 250 тисяч людей лайкнули фото. Як повідомляв УНІАН, Алла Пугачова відреагувала на смерть Миколи Караченцова.

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