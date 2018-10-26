Алла Пугачова відреагувала на смерть Миколи Караченцова

Співачка опублікувала фото Караченцова з лаконічним підписом: "Прощай, Миколо!".

Російська співачка Алла Пугачова відреагувала на смерть актора Миколи Караченцова.

Відповідний пост з'явився в Instagram співачки.

Співачка опублікувала фото Караченцова з лаконічним підписом: "Прощай, Миколо!".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні помер знаменитий радянський актор Микола Караченцов. Останні два дні Микола Караченцов був у дуже важкому стані. Цим ранком у нього відмовили нирки.

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Завтра акторові мало виповнитися 74 роки.

Нагадаємо, що протягом декількох місяців Микола Караченцов боровся за життя — рік тому у 73-річного актора діагностували рак легенів. Спочатку лікарі думали, що артист всього лише підхопив запалення, проте при повторному огляді у нього виявили серйозні проблеми.