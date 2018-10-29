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МЗС з'ясовує дані про наявність українців на борту літака, що розбився в Індонезії

10:00, 29 жовтня 2018
Суспільство
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REUTERS

Міністерство закордонних справ України з'ясовує інформацію про можливу наявність українців на борту літака Boeing 737, що впав у море біля Індонезії.

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Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України у мікроблозі Twitter.

"Консул України перевіряє інформацію, чи могли бути українці серед пасажирів літака компанії Lion Air, що впав у море в Індонезії", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Індонезії зазнав аварії пасажирський літак Boeing 737. За даними індонезійської влади, на борту перебували 189 осіб.

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Теги: #Індонезія#українці#Boeing 737#Боїнг 737