МЗС з'ясовує дані про наявність українців на борту літака, що розбився в Індонезії

Консул України перевіряє інформацію про громадянство пасажирів літака, що зазнав аварії біля острова Ява.

Міністерство закордонних справ України з'ясовує інформацію про можливу наявність українців на борту літака Boeing 737, що впав у море біля Індонезії.

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Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України у мікроблозі Twitter.

"Консул України перевіряє інформацію, чи могли бути українці серед пасажирів літака компанії Lion Air, що впав у море в Індонезії", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Індонезії зазнав аварії пасажирський літак Boeing 737. За даними індонезійської влади, на борту перебували 189 осіб.