Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: на борту було 188 осіб, рятувальники знайшли місце падіння літака (фото, відео)

Рятувальники також виявили рятувальний жилет та особисті речі пасажирів, у тому числі мобільні телефони.

В Індонезії рятувальники знайшли місце падіння пасажирського літака авіакомпанії Lion Air - літак впав в море біля острова Ява в районі провінції Західна Ява.

Читайте такожВ Індонезії розбився пасажирський літак Boeing 737

Як передає ВВС, на борту індонезійського лайнера знаходилися 188 осіб, серед яких двоє новонароджених і одна дитина, і сім членів екіпажу.

В екстрених службах повідомили, що були виявлені уламки. Рятувальники також виявили рятувальний жилет та особисті речі пасажирів, у тому числі мобільні телефони.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018

Фотографії уламків та особистих речей людей, які перебували в літаку, опублікував на своїй сторінці в Twiiter представник Національної ради з боротьби зі стихійними лихами Індонезії.

Jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di dekat fasilitas Anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas pantai di utara Bekasi, Jawa Barat. Petugas PHE ONWJ melakukan evakuasi dan mengambil dokumentasi. pic.twitter.com/Xq0kQjAWe8 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air розбився після вильоту з аеропорту Джакарти (Індонезія). Літак зник з радарів через 13 хвилин після зльоту. Як розповів агентству представник пошуково-рятувальних служб, літак впав у море.