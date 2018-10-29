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Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: на борту було 188 осіб, рятувальники знайшли місце падіння літака (фото, відео)

07:24, 29 жовтня 2018
Світ
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Рятувальники знайшли місце падіння літака / Twitter

В Індонезії рятувальники знайшли місце падіння пасажирського літака авіакомпанії Lion Air - літак впав в море біля острова Ява в районі провінції Західна Ява.

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Як передає ВВС, на борту індонезійського лайнера знаходилися 188 осіб, серед яких двоє новонароджених і одна дитина, і сім членів екіпажу.

В екстрених службах повідомили, що були виявлені уламки. Рятувальники також виявили рятувальний жилет та особисті речі пасажирів, у тому числі мобільні телефони.

Фотографії уламків та особистих речей людей, які перебували в літаку, опублікував на своїй сторінці в Twiiter представник Національної ради з боротьби зі стихійними лихами Індонезії.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air розбився після вильоту з аеропорту Джакарти (Індонезія). Літак зник з радарів через 13 хвилин після зльоту. Як розповів агентству представник пошуково-рятувальних служб, літак впав у море.

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Новина в сюжеті: Падіння Boeing 737 в Індонезії
Теги: #Індонезія#авіакатастрофа#Boeing 737